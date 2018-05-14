В Екатеринбурге снова похитили черепашью табличку «Ekaterinburg Turtles»

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Сообщение о покушении на баннер вновь появилось в информационных сводках событий Свердловской области. Идея изображения популярных героев около 5 лет не вызывала интереса. Однако все изменилось после первой атаки на плакат.

В Екатеринбурге снова похитили черепашью табличку. Речь идет о вывеске под мостом «Ekaterinburg Turtles». Примечательно, что реклама не вызывала интереса у горожан до недавнего времени. Однако в апреле впервые неизвестные похитили «Ekaterinburg Turtles». Владельцы заведения решили восстановить в Екатеринбурге популярную рекламу, но, несмотря на их усилия, черепашью табличку снова похитили.

В Сети пользователи обращают внимание, что так действуют конкуренты. Другие же юзеры не видят проблемы в исчезновении «Ekaterinburg Turtles». В Екатеринбурге решают вопрос о еще одном восстановлении «достопримечательности» города.