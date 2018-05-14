Сегодня, 11:04

Это произошло утром 12 мая. Клуб ветеранов спортивного плавания «Спрут» сообщил в официальном сообщении о кончине советского чемпиона. На счету профессионального спортсмена десятки золотых медалей и наград.

В Ярославле умер известный пловец. Игорь Бровин покинул мир 12 мая. Среди его заслуг участие и призовые места на чемпионатах мира. Неоднократно член клуба ветеранов спортивного плавания демонстрировал достойные результаты. В Ярославле планируют почтить память умершего мемориальной плитой и памятником.

С такой инициативой уже обратились активисты, аргументируя тем, что известный пловец Игорь Бровин прославил регион и останется почетным гражданином в Ярославле.