Исаак Калина: московский бюджет оплачивает порядка 76% школьных кружков

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Как сообщил лидер московского Депобразования Исаак Иосифович Калина, бюджет главного города страны оплачивает порядка 76% дополнительных занятий в местных школах. Только за оставшиеся 24% платят родители учеников. Об этом пишет «Российская газета».

По словам министра, московские родители не жалеют денег на своих детей. Намного большие суммы они выплачивают частным учреждениям образования за разные кружки, мастер-классы и пр. Это позволяет говорить о том, что платежеспособный спрос таких родителей на развивающие услуги намного превышает предложение государственной школы.

В ходе интервью Исаак Иосифович подчеркнул, что в столице РФ активно реализуется проект развития предпрофессионального образования по вертикали школа-вуз-предприятие. В школах налажена работа медицинских, инженерных, кадетских классов. К примеру, на одно место в кадетском классе в прошлом учебному году претендовало 3,5 человека.