В Сызрани спасатели защищали семью от озабоченной кошки

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У четвероногого животного началось весеннее обострение, а её хозяйка вернулась домой и "принесла" запах кота. В итоге пушистая питомица начала вести себя агрессивно, разгоняя домочадцев по разным комнатам.

Недавно, 12 мая, в Сызрани в одном из многоэтажных домов на проспекте 50 лет октября спасатели защищали семью от озабоченной коши. Дело в том, что у животного началось весеннее обострение. Хозяйка питомца сходила в гости к своей подруге, у которой есть кот, а домой вернулась вместе с его запахом.

Когда озабоченная кошка услышала запах самца, то буквально стала неадекватной и даже агрессивной. В конечном итоге, она загнала женщину в ванну, а ее мужа в одну из комнат.

Кошка очень долго не могла успокоиться, и её хозяева решили вызвать спасателей. Приехавшие на вызов специалисты всех людей освободили, а кошку успокоили.