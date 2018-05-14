В рамках проекта МЭШ гранты были выделены уже порядка 200 педагогов

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В настоящее время за участие в проекте «Московская электронная школа» (МЭШ) грантовую поддержку в размере 100000 рублей получили уже порядка 200 столичных учителей. Причем некоторым удалось получить даже больше одного такого гранта. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам руководителя московского Депобразования Исаака Калины, гранты под эгидой проекта МЭШ выделяются за разработку уникальных сценариев урока. Подобного рода поддержка предоставляется авторам сценариев, которые чаще остальных были использованы их коллегами при подготовке своих уроков. Допустимо использование не полного сценария, а его частей.

Исаак Иосифович также напомнил, что по инициативе московского градоначальника Сергея Собянина, под эгидой проекта МЭШ в столичных школах запущен процесс технологичного оснащения. К концу текущего года современным компьютерным оборудованием будут оснащены все такие учреждения образования Москвы.