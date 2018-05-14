Алкоголизм и зрение: В Архангельске жители получат консультации специалистов

Сегодня, 10:17

В городе по этим вопросам будет организована работа «телефона здоровья». Бесплатные советы специалистов по интересующим вопросам можно получить 15 и 16 мая.

15 мая на прямой линии с 14-00 до 16-00 будет Легкоступ Анна Владимировна. Она работает в Архангельске координатором в сообществе анонимных алкоголиков.

К её помощи смогут прибегнуть люди, у которых алкогольная зависимость, от которой сами они не могут избавиться. Также могут звонить и их родственники, чтобы получить консультации.

16 мая на этом телефоне в период 15-00 – 17-00 будет дежурить Чуева Эльвира Николаевна. В Архангельске она – врач офтальмолог. Её место работы – Первая городская поликлиника. Любой желающий может получить её ответы на вопросы, касающиеся зрения.

Консультации доступны по телефону 8(8182) 21-30-36