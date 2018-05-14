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Пользователи одного из медиасообществ города поделились эмоциями по поводу внешности землячки. Фотография волгоградки собрала массу лестных отзывов в сети.

Жителей Волгограда восхитили 77 сантиметров женской красоты, коей назвали длинные густые волосы девушки по имени Инна Карелина. Местная жительница похвастала перед горожанами отращенными волосами на фоне весенних пейзажей. В одном из городских пабликов она опубликовала собственной фото, сделанное на одной из улиц Волгограда. На снимке девушка демонстрирует красоту собственных волос, которые, по словам волгоградки, в длину уже достигли 77 сантиметров. Пользователи восхитились увиденным, похвалив Инну за терпение и трепетное отношение к собственной внешности. Многие мужчины также справедливо заметили, что кроме шикарных волос девушка может похвастать и другими достоинствами, в частности, идеальной фигурой.

Ранее подобный ажиотаж в Волгограде вызвала другая горожанка. Она также похвастала в социальной сети длинными волосами. Местные жители тогда также очень бурно отреагировали на внешность землячки.