Видео умной собаки из Брянска за рулем микроавтобуса покорило Сеть

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На автопути одного из городов России появился необычных водитель. Ролик с участием пса на месте управляющего транспортным средством Ford Transit появилось в Интернете и становится популярным среди любителей оригинальных роликов.

Видео умной собаки из Брянска за рулем микроавтобуса Ford Transit покорило Сеть. Необычный контент-материал презентовал байкер, которому удалось ехать на равных с умной собакой. В Брянске ранее не замечали подобного нарушения ПДД, но этот случай стал интересным для многих жителей Брянска. За рулем микроавтобуса животное чувствует себя расковано и свободно. Уши собаки развевались как волосы на ветру. Видео набирает популярность и завоевывает новых комментаторов и тех, кто делает репост в Сеть.

А в Калуге жители города запечатлели на видео процесс купания полуголого мужчины по имени Вася. Инцидент произошел 12 мая в 23:00 в сквере имени Карпова. Поведение мужчины привлекло внимание людей, поскольку, по словам горожан, «его невоспитанность и отсутствие здравого смысла ставят вопрос о его вменяемости».