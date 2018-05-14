Видео исполнения военной песни девушкой из Владикавказа обсудили в Сети

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В социальных сетях пользователи Интернет не смогли не отреагировать на перепетую версию композиции «Тучи в голубом», которую в 1995 году исполнила Кристина Орбакайте. По мнению юзеров, самородок из города Северной Осетии вполне может претендовать на месте в популярных талант-шоу России.

Видео исполнения военной песни девушкой из Владикавказа активно обсудили в Сети юзеры. Героиней ролика стала юная барышня из Северной Осетии. Видео сняли друзья певицы. Им очень приглянулось душевное исполнение военной песни, которым они захотели поделиться с пользователями Сети.

В комментариях появились положительные отзывы о вокальных данных девушки. Видео собрало тысячи просмотров и набирает популярность. По словам общества, интерес к военным песням должен наблюдаться у современных детей. Во Владикавказе поддержали стеснительную девушку и пожелали ей творческих успехов.