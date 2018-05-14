Кости погибшего на перевале Дятлова разбросали возле могилы

Сегодня, 09:19

Останки одного из членов экспедиции оказались на верху захоронения. Об этом рассказали исследователи из Урала, которые обнаружили оплошность со стороны специалистов, которые занимались эксгумацией тела Семена Золотарева.

Кости погибшего на перевале Дятлова неизвестные разбросали возле могилы Семена Золотарева. Об этом рассказал вчера исследователи и историк Валентин Дегтярев. По его словам, кости оказались воле могилы из-за оплошности специалистов, проводящих эксгумацию тела Золотарева.

На перевале Дятлова время от времени происходят необычные явления и происшествия, но этот случай с костями не должен остаться без внимания. Разбросанные останки должны быть захоронены на перевале, а виновных нужно привлечь к ответственности.