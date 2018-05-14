В Москве жители собрали для библиотек страны более 6 тысяч книг

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В столице в конце марта объявили о «Скорой библиотечной помощи». Это акция, в ходе которой москвичам предложили принести книги, для того, чтобы с помощью их пополнить фонды библиотек на периферии.

За месяц с небольшим после того, как стартовала акция, собрано больше 6 тысяч книг. Основную часть из них принесли те, кто проживают в Москве. Книги являются прочитанными, но все в хорошем состоянии.

Помимо того, библиотеки Москвы внесли и свой вклад. Это издания, которые были ими ранее безвозмездно получены от частных лиц, различных организаций и издательств. Они не списаны, но и на балансе не состоят.

Таким образом, собранные книги получат новую жизнь, став фондом библиотек на периферии. В основном их направят для пополнения сельских читален.

«Акционные» книги уже отправились в Ярославскую и Владимирскую области, а также на Алтай. От библиотек этих регионов были получены заявки на участие в «Скорой библиотечной помощи».

Также их получат библиотеки в Карелии, Чувашии, Бурятии, Новгородской и Брянской областях.

Акция является бессрочной. Книги можно приносить в Центральную деловую библиотеку. Она находится в Москве по адресу ул.Бориса Галушкина, 19, корпус 1.