Возле челябинского секс-шопа бабушки продают вязаные носки

Сегодня, 08:58

Жители Челябинска поражены достаточно необычным соседством. Неподалеку от секс-шопа «Интим» бабушка продает вязанные носки и стельки.

В сети жители Челябинска обсуждают странное соседство, которое появилось на Кировке. Одна из жительниц города сфотографировала бабушку, которая торгует вязанными носками собственного производства прямо возле секс-шопа «Интим». В комментариях пользователи предположили, что расположившись напротив магазина интимных товаров, хочет переманить к себе покупателей товаров для взрослых.

Напомним, что обычно на этой пешеходной улице торговые места используются продавцами сувенирной продукции, раритетной литературы и других товаров, которые рассчитаны для туристов и гостей города. Жители Челябинска рассказали, что бабушка уже давно стоит на этом месте, а ее товар пользуется достаточно высоким спросом, а в таком соседстве большинство пользователей видят только юмористическую составляющую.