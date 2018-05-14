РПЦ поддерживает петицию о запрете программ профилактики ВИЧ

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Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства рассказал причины, которые повлияли на решение. Дмитрий Смирнов уверен, что в Новосибирске НКО «Гуманитарный проект» занимается растлением несовершеннолетних и пропагандой ранних половых отношений.

Представители РПЦ поддержали петицию активистов в вопросе запрета программ профилактики ВИЧ. Этим заданием занимались НКО участники «Гуманитарный проект». Однако в последнее время в РПЦ заметили неправильный вектор общения членов организации с детьми. Рассуждая над темами профилактики ВИЧ дети неосознанно получают информацию о ранних половых отношениях и ориентируются на рассказы выступающих из НКО «Гуманитарный проект».

Протоиерей Дмитрий Смирнов уверен, что организация сотрудничает с представителями ЛГБТ-сообщества Новосибирска. Своими лекциями по профилактике наркотиков пропагандируют наркоманию, а разговорами об инфекциях, передающихся половым путём с подростками «тем самым способствуя распространению ИППП».