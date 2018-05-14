Под Кировом коммунальщики замуровали в подвале дома бродячих кошек

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Животные сами выбраться не могли, потому что щели в единственной оконной решётке были так малы, что даже рука не проходит. Местные жители начали подкармливать животных. Позже кто-то из людей разогнул решётку и освободил измучанных котов. За такой поступок их забрали в полицию.

Данное происшествие случилось под Кировом в Нововятске возле одного из многоэтажных жилых домов на улице Мопра. Там коммунальщики во время ремонта подвала замуровали в нём четыре живых кошки. Они заделали единственный вход и выход для четвероногих решёткой, предварительно не проверив помещение.

О происшествии сообщают местные жители в социальных сетях. По словам автора поста, «кошки плакали», потому что не могли выбраться. Щели в сваренной решётка очень маленькие, даже рука туда еле проходит. Местная жительница решила помочь бродячим кошкам и поставила туда ёмкость с бульоном. Затем автор поста попросила хоть кого-то помочь животным, потому что они просто могут умереть голодной смертью.

Как оказалось позже, через некоторое время, уже вечером, кошек решили спасти неравнодушные местные жительницы. Они просто разогнули решётку и выпустили всех котов. Однако одна из женщин это всё увидела, ей это не понравилось, и она позвонила в полицию.

Правоохранители забрали пару в отделение. Там же «любитель справедливости» написала о порче имущества и обвинила парня с девушкой в том, что они якобы избили её собаку. Уже в 22 часа вчера, 13 мая, пару отпустили. Решётки просто решили исправить.