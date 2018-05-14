В Воронеже назвали главные приметы алкоголика

Сегодня, 07:36

В столице Черноземья на конкретном случае жители решили обсудить стадии зависимости от спиртного и разобрали ситуацию с выпивкой для пользователя социальной сети. Молодой человек обратился к юзерам с просьбой квалифицировать его зависимость от «пивка».

В Воронеже пользователи назвали главные приметы алкоголика. Толчком для увлекательной беседы стал пост молодого мужчины, который не считает себя зависимым от спиртного, поскольку выпивает 0,5 пива и бокал-другой вина, иногда рюмку водки для аппетита. После мужчина задал риторический вопрос: «Я алкаш?».