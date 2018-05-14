Двухметровый донер-кебаб приготовили на «Фуд Сити» в Москве

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Готовое к употреблению ближневосточное блюдо презентовали любителям фаст-фуда в столице. Его высота составила 2 метра, а трудились над ним 15 поваров. В добавок гости праздника отведали 2 тонны вкусного традиционного турецкого плова.

В «Фуд Сити» в Москве состоялось празднование Дня Матери и Дня молодежи и спорта. Чтобы отметить праздники в соответствующей обстановке, организаторы мероприятия с помощью профессиональных поваров приготовили для гостей двухметровый донер-кебаб (шаверма). Занимались блюдом 15 человек. Приготовленное турецкое лакомство пришлось по вкусу всем гостям праздника. Инсайдер сообщает, что весь асортемент готовых блюд разошелся с молниеносной скоростью.

Если приготовить донер-кебаб дома, то нужно 400 гр филе баранины, 1 луковица, столовая ложка томатной пасты, молоко (2 ст. ложки), оливковое масло, специи, соль. Баранину (200 гр) необходимо нарезать тонкими стейками, немного отбить и переложить в емкость. Из остального мяса приготовить фарш. Сверху стейки баранины нужно залить молоком и оливковым маслом, обильно посыпать специями и оставить на пару часов пропитываться. Очистить лук, измельчить его в блендере и смешать с фаршем. Туда же добавить томатную пасту, специи, соль и хорошенько перемешать.

В прямоугольную форму с высокими бортиками необходимо постелить полиэтиленовую пленку и выложить на нее мясо: стейки, затем фарш и снова полосочки баранины. И так несколько слоев. Донер-кебаб сверху нужно накрыть пленкой, хорошенько утрамбовать и поместить в морозильную камеру на день. Разогреть на сковороде немного масла. Тоненькими полосками нарезать донер-кебаб и обжарить его. Подается кушанье, завернутое в лаваш, с овощами.