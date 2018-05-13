В Волгограде в маршрутке поселился герой хоррор-игры

Вчера, 21:39

Проезжая в общественном транспорте, жители города-героя на реке Волга увидели необычный арт-объект. Очевидцы рассказывают, что картинка, нарисованная цветными карандашами, очень похожа на одного из персонажей игры с элементами ужастиков.

В Волгограде пассажиры маршрутки нашли рисунок героя хоррор-игры. Об этом очевидцы сообщили в социальной сети. Фото рисунка очень напомнило молодому поколению персонажа из компьютерной игры, которая не считается детской. Неожиданная находка прорисованного героя экшена возмутила проезжающих в маршрутке людей. Они обратили внимание на то, что нарисовавший синего зайца ребенок скорее всего увлекается просмотров запрещенного видео, а об этом вовсе не знают его родители.

А жители Калуги обеспокоены инцидентом в сквере имени Карпова. Мужчина по имени «Вася» искупался около 23:00 в местном фонтане в нижнем белье, чем привлек отдыхающих людей, оценивших его выходку словом «позор».