СМИ: Москве угрожает корь

Вчера, 21:36

Столичные медики стараются не распространяться о проблеме в массы, однако журналисты узнали, что ситуация действительно серьезная. Обстановку нагнетает и запланированный Чемпионат мира по футболу, ради которого в Россию приедет множество туристов – потенциальных переносчиков инфекции.

Медики районных поликлиник отметили, что сейчас перед операциями справки о прививках запрашиваются у всех пациентах, ведь корь действительно угрожает Москве, пишет "МК". Число заболевших детей и взрослых неуклонно растет, и еще в прошлом году показатели заболеваемости были завышены. Тем не менее, родители не спешат вакцинировать детей, хотя это могло бы изменить усложняющуюся ситуацию.

Медики подчеркивают в комментариях представителям СМИ, что болеют корью все, однако для непривитых детей и взрослых болезнь особенно опасна. Дело в том, что корь первое время не проявляется, и за этот промежуток больной успевает заразить много людей. Следовательно, об эпидемии и вспышке в Москве пока не говорят, но ситуация внезапно может усугубиться.