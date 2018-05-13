Малышева рассказала жуткую историю падения 16-летней девочки

Вчера, 20:31

Известная ведущая программы «Здоровье» в сегодняшнем эфире познакомила телезрителей со случаем подростка из Набережных Челнов. Сообщается, что ребенка столкнул из окна получивший отказ от любовных встреч парень. Пострадавшая получила множественные переломы, но в результате смогла выжить после падения с 9 этажа.

Елена Малышева темой программы 13 мая решила выбрать случай 16-летней девочки из Набережных Челнов. Телеведущая пригласила к диалогу реаниматологов, хирургов, ортопедов из Казани и города, где оперировали получившую травмы пострадавшую. Жуткая история гласит, что причиной падения ребенка стала месть со стороны отвергнутого поклонника. Он столкнул предмет воздыхания с 9 этажа.

В ходе беседы консилиума специалистов обсудили перспективы реабилитации пострадавшей девочки и рассказали историю ее спасения. Гости эфира поражены жуткой историей, которую Елена Малышева пережила вместе с семьей искалеченного ребенка.