Синоптики дали точный прогноз погоды на день свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Вчера, 20:30

Официальные представители Met Office проинформировали, что с точностью смогли выяснить, какая погода будет на территории Великобритании в день королевской свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Об этом передает «ВладТайм».

В следующую субботу, 19 мая, состоится свадьба младшего сына принца Чарльза Гарри и экс-актрисы Меган Маркл. И если ранее синоптики только огорчали невесту прогнозами с дождями и низкой температурой, то теперь прогноз изменился и в день бракосочетания Met Office прогнозирует солнечную погоду с максимальной температурой 17-18 градусов тепла.

Напомним, что в день свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон 29 апреля 2011 года, утром было облачно, но день оставался солнечным и сухим. Тогда герцоги Кембриджские наслаждались температурой воздуха в 24-25 градусов выше нуля.