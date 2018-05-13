Видео купания полуголого «Васи» в фонтане в Калуге попало в Сеть

Вчера, 19:34

Сквер имени Карпова, вчера, 12 мая, стал местом для гигиенических процедур местного жителя. Мужчина искупался около 23:00 в местном фонтане в нижнем белье, чем привлек отдыхающих людей, оценивших его выходку словом «позор».

Вчера в Калуге жители города запечатлели на видео процесс купания полуголого мужчины по имени Вася. Инцидент произошел 12 мая в 23:00 в сквере имени Карпова. Поведение мужчины привлекло внимание людей, поскольку, по словам горожан, «его невоспитанность и отсутствие здравого смысла ставят вопрос о его вменяемости».

Адвокаты напоминают, что подобные действия человека могут рассматриваться по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Максимальным наказанием для любителя купания станет административный штраф в размере от 500-1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.