В Сеть попало видеозапись смерча в Астрахани

Вчера, 19:14

При просмотре опубликованного ролика видно, что сам вихрь имеет небольшую высоту. Такое очень редкое природное явление перемещалось по городу, а также меняло свою форму.

При просмотре видеозаписи слышно, как её автор за кадром заявляет, что «они» считают природное явление смерчем.

Смерчем называется вихрь, который появляется внутри облака и распространяется вниз. Чаще всего его можно встретить на американских материках. Именно поэтому не понятно, был ли смерч из Астрахани смерчем, или просто странным облаком, или дымом, а может и следом пролетевшего самолёта.