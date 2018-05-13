Жители Петрозаводска обсудили страшные находки из Онежского озера

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В социальных сетях появились провокационные фотографии, авторами которых стали местные граждане. Оказалось, что с приходом весны проблемой становится не только огромное количество мусора, но и плавающие в водоемах трупы животных.

Жители Петрозаводска поражены, ведь после обхода набережных были замечены масляные разводы в воде, также мусор на берегу и в водоемах. Страшные находки, обнаруженные активистами, жители города обсудили в Сети, а больше всего их поразил труп собаки, который находился в одном из участков прибрежной части Онежского озера.

Петрозаводчане поделились и тем, что около набережной дорога снова обвалилась местами, образовав опасные для детей и велосипедистов ямы. Местные жители назвали такие недостатки настоящим позором властей, которые не справляются со своими обязанностями и не готовы к приезжим.