Бразильская звезда Instagram призналась, как похудела на 90 килограммов

Сегодня, 17:28

Блогер и звезда Instagram, которая ранее страдала от ожирения, стала практически неузнаваемой, так как похудела на 90 килограммов. Девушка призналась, как её удалось достичь подобных результатов.

Джессика Валитутто изменилась после того, как решилась на операцию по изменению желудочно-кишечного тракта. После чего девушка также и удалила жир и лишнюю кожу. Теперь бразильская звезда социальных сетей рассказала, как она потеряла невероятное количество веса после того, как попала под нож. В Instagram на Джессику подписано почти миллион человек.

В своем личном блоге девушка утверждает, что операция не была «чудо» лечением, поэтому Валитутто все-таки пришлось потрудиться, чтобы ещё больше снизить свой вес. Девушка регулярно посещает тренажерный зал и занимается с личным тренером, а также придерживается правильного питания.