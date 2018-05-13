Тамбовские школьники получили сертификаты об окончании «Яндекс.Лицей»

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Торжественное мероприятие-выпускной прошло 11 мая на базе Центра технологического образования школы номе 22. Первыми выпускниками стали 14 детей, которых специалисты обучали основам программирования. Дети, заработавшие самые высокие результаты, отправятся в Москву на более крупный выпускной. Это будет происходить с 14 по 16 мая.

В сообщении уточняется, что за два года обучения в «Яндекс.Лицее» дети учились языку программирования Python, а также улучшали свою школьную успеваемость.

Обучение в «Яндекс.Лицее» началось в Тамбове, Саратове, Пензе и Калуге в 2016-2018 годах. Курс рассчитывается на школьников 8-9 классов. Дети посещали занятия два раза в неделю, решали поставленные задачи и делали домашнее задание.

Материалы для обучения учителя размещали в специализированной системе LMS. Через неё и дети, и родители, и преподаватели следили за успеваемостью своих чад. Также через LMS проходили консультации и изучалась посещаемость, как в очной, так и в дистанционной форме обучения.

С 2017 года проект «Яндекс.Лицей» сильно расширился. В тестовом режиме специалисты организовали дистанционное обучение. Благодаря такому шагу, к обучению присоединились дети из ближайших отдалённых районов и городов.