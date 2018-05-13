Соцсети покорил кот «Мостик», заснувший в предвкушении открытия Крымского моста

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Неофициальный живой символ «стройки века» периодически радует пользователей новыми фото с места событий, информируя о ходе проведения работ.

Кот по имени «Мостик», заснувший на подножке строительной техники, завершающей подготовку Крымского моста к открытию, покорил социальные сети. В Instagram появилось фото питомца, ожидающего окончания строительства переправы через Керченский пролив.

«Мостик» уже достаточно популярен в медийной сфере. Неудивительно, что у него есть аккаунтв в Instagram, где он периодически отчитывается о ходе проведения строительных работ, а недавно появилась и страничка «ВКонтакте». На аккаунт кота подписаны уже более 26 тысяч пользователей. Под каждым постом они оставляют тысячи «лайков». Исключением не стала и последняя фотография, где запечатлён «Мостик», находящийся в предвкушении открытия Крымского моста. «Тише... Не будите, я на секундочку», - написано в аннотации к снимку. Фолловеры умилились спящему питомцу и пожелали ему набраться сил накануне исторического события. По некоторым данным, запуск движения через переправу пройдёт в торжественной обстановке 15 мая.

Ранее стало известно, что в Керчи сегодня готовятся открыть движение транспорта по путепроводу к Крымскому мосту.