В Великом Новгороде подростки прыгали через Вечный огонь

Сегодня, 16:16

В посте с видеозаписью, которая попала в интернет, указывалось, что хулиганы 9 мая прошлись маршем в Бессмертном полку. Некоторых пользователей социальных сетей дальнейшие действия детей очень возмутили.

Людям не понравилось то, что спустя всего несколько дней после празднования 9 мая подростки в Великом Новгороде прыгали через Вечный огонь. По словам автора поста, эти ребята были участниками торжественных мероприятий

Некоторые люди возмутились происходящим на видео и сразу же захотели перевоспитать детей и стали предлагать свои идеи. Одни советовали наказать хулиганов, а другие решили организовать им встречу с ветеранами Великого Новгорода.

Вечный огонь был открыт в новгородском кремле в 1965 году 8 мая. В центре мемориала стоит сделанная из гранита чаша в диаметре 1,5 метра. Факел пламени везли из Ленинграда, а зажгли его от Вечного огня в Марсовом поле.