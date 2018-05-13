"Миссис Иркутск" стала мама двоих детей Алена Чукавина

Сегодня, 15:43

Прошедшее мероприятие обернулось неожиданной победой для фаворитки, ведь все конкурсантки были достаточно сильными, а особенно – красивыми. Девушка рассказала, что главным вдохновителем для ее участия стал любящий муж.

Алена Чукавина стала обладательницей титула «Миссис Иркутск-2018», и такой исход 29-летняя мама двоих детей совсем не ожидала. Победительница призналась, что до конца не могла поверить в произошедшее, но теперь красавица усердно готовится к поездке на конкурс «Миссис Россия», который будет проходить на федеральном уровне.

Алена Чукавина не была самой старшей участницей конкурса, и таковой стала 48-летняя Марина Коротких. Женщина смогла получить неожиданную награду «Миссис восхищение», ведь в свои годы она уже имеет шестерых детей и прожила с мужем 30 лет, что поразило публику.