В Ростове по ночам будут выслеживать подростков

Сегодня, 15:07

Об этом проинформировали сотрудники пресс-службы администрации города. Операция получила название «Твой выбор», рейд уже проводили в Кировском, Ленинском и Октябрьском районах.

Согласно заявлению представителей администрации Ростова-на-Дону, в ночное время суток будет проведен специальный рейд «Твой выбор», в рамках которого несовершеннолетних подростков выловят на улицах. Мероприятие уже провели в торговом центре «РИО», парке имени Горького, скверах Строителей и Оганова, а также на набережной Дона. Отмечается, что в результате проверок был организован визит в пять ростовских семьях, которые числятся на учете у соответствующих служб.

Программа нацелена на снижение числа несчастных инцидентов, где фиксируют правонарушения подростков. Рейды намерены проводить все лето, после ростовские власти примут окончательное решение по поводу этих мероприятий.