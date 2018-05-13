В центре Воронежа найден фрагмент от немецкого танка Т-3 времен ВОВ

Сегодня, 14:20

Деталь опорного катка пролежала на перекрестке Рабочего проспекта и улицы Калинина больше 70 лет. Ее обнаружили рабочие, бурившие грунт на 3-метровой глубине.

Фотографиями фрагмента опорного катка от танка Т-3 поделился Олег Нагорный, который является сотрудником реставрационной мастерской. Именно в его руки попала военная памятка. Отмечается, что деталь нашли в центре Воронежа накануне Дня Победы, она принадлежит периоду Второй мировой войны.

Танк Т-3 имеет название PzKpfw III и выпускался серийно в период с 1938 по 1943 года на предприятиях Германии. В советских исторических документах он именовался как «Тип 3», Т-III или Т-3. Последняя запись о применении Pz.Kpfw.III в бою немецкими солдатами обнаружена в середине 1944 года, одиночные танки такой серии воевали до самой капитуляции Германии, произошедшей в 1945 году.