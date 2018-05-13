Косточки, пельмени, ложки: Томские эндоскописты показали необычную коллекцию

Сегодня, 14:01

Валерий Шихов, заведующий эндоскопическим отделением в СибГМУ, поведал о необычной коллекции, состоящей из необычных предметов, которые врачи извлекли из пациентов.

Здесь есть звезды, монеты, иголки, таблетки, семисантиметровая деревянная щепка, и даже чайная ложечка. По словам Валерия Шихова, очень часто приходится извлекать рыбьи, говяжьи, свиные косточки, и даже пельмени, а в лихие 1990-е обращались люди, проглотившие целые контейнеры с наркотиками.

Медик рассказал, что люди довольно часто пренебрегают правилами безопасности, пытаются жевать и говорить одновременно, засовывают в рот странные предметы. Некоторые вещи попадают в организм случайно. Довольно часто инородные объекты или пища проваливаются в глотку, застревая в пищеводе, гортани или бронхах, угрожая жизни человека. В таких ситуациях важно не пытаться протолкнуть предмет дальше, не извлекать его самостоятельно, а срочно ехать в больницу.

Врач утверждает, что извлечь застрявшие инородные тела - задача сложная и долгая даже для опытных специалистов, у которых под рукой есть специальные инструменты. Однако близко расположенная артерия вызывает чрезмерное потоотделение и тахикардию у всех медиков. Специалист призывает быть внимательнее, а в случае чего - сразу же обращаться к медикам.