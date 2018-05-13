Красавица-модель стала «Джокером» после нападения агрессивного пса

Сегодня, 13:14

Популярная в Лондоне модель лишилась своей привлекательной внешности после нападения агрессивного пса на улице. Девушка заявила, что теперь выглядит словно «Джокер» и переживает по поводу дальнейшей карьере в моделинге.

23-летняя британская модель Сузел Макинтош рассказала, что сейчас выглядит «как Джокер», после того, как собака оставила глубокие раны на ее лице. По словам девушки, на неё в канун Нового года напал пес породы стаффордширский питбультерьер. Проведя неделю в больнице, Сузел вынуждена была сделать пластическую операцию на лице.

На данный момент модель не может поднять верхнюю губу из-за повреждения лицевых мышц. Сузел говорит, что она не получила извинений или помощи в лечении от владельца собаки, что, по ее словам, «ранило больше, чем полученные травмы».