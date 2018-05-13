Внезапно: Скандальный Варламов «заценил» аэропорт в Красноярске

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Блогер предоставил для пользователей Сети соответствующие фотографии и видео. Он остался доволен подготовкой города к Чемпионату мира по футболу, хотя ранее критике поддался Ростов, а общая готовность России шокировала Илью Варламова.

По словам Ильи Варламова, в России посчитать города с нормальными аэропортами можно по пальцам. Скандальный блогер посетил Красноярск и высказал свое мнение, сопровождая его фотографиями и видео. Он отметил оформление аэропорта внутри и снаружи, его вместительность, наличие магазинов и необходимых комнат для пассажиров с особенными потребностями, к примеру, комнату матери и ребенка.

Илья Варламов следит за подготовкой России к Чемпионату мира по футболу и делится своими наблюдениями с пользователями. Так, его критике ещё зимой поддалась реставрация старых зданий в Ростове, подборку он назвал лаконично «Руки бы поотрывать».