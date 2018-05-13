Слепой аристократ на лавочке удивил жительницу Ростова

Сегодня, 13:08

Девушка из Ростова-на-Дону подчеркнула, что своими манерами аристократа мужчина показал пример многим гражданам.

В городском сквере ростовчанка увидела слепого пенсионера. Мужчина сидел на скамье и ел семечки. Невзирая на свою инвалидность, он бросал скорлупки от продукта прямо в урну. Этим слепой ростовчанин вызвал восторг у вышеупомянутой женщины.

"Это пенсионер вызвал у меня глубокое уважение. Мужчина может стать примером даже для всех зрячих", - рассказала ростовчанка.

Стоит отметить, что жители Ростова настолько отвыкли от элементарных культурных жестов, что подобные вещи вызывают у них чуть ли не шок. А слепец продемонстрировал правильную манеру поведения в скверах, резюмирует очевидица.

"Многим следует поучиться у этого дедушки", "Я в шоке! Уважение ему", "А чему вы удивляетесь? Так и должно быть", - комментируют видео подписчики сообщества "Это Ростов-на-Дону" в социальной сети "ВКонтакте".