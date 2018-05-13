В Хабаровском крае поезд проехал через горящий лес

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Автор ролика, который попал в социальные сети, в комментариях к публикации написал, что он решил показать, в каких условиях ему приходится жить и работать.

Автор ролика, который, скорее всего, является и машинистом, заявил, что видеозапись он снял в Хабаровском крае возле Комсомольска-на-Амуре.

Во время просмотра записи видно, что тепловоз начинает плавно заезжать в зону, покрытую густым дымом. Последний был вызван лесным пожаром. После этого поезд проезжает через этот горящий лес, а в это время пламя вовсю горит возле самих железнодорожных путей.

Один из машинистов заявил своему коллеге, чтобы он «прибавил газу». Видео заканчивается тем, что тепловоз благополучно покидает опасную зону.