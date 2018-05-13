Врачи: Тележки в супермаркетах опасны для жизни

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Эксперты из России и США пришли в ужас, обнаружив на каждой ручке продуктовых тележек и корзин "отдельный микробиологический мир", который населен гуще, чем общественный туалет.

Санитарные врачи сообщили, что простой поход в магазин может завершиться длительным лечением в больнице, ведь именно там людей подстерегает самый страшный источник опасных микроорганизмов. Эксперты сравнили мазки с дверных ручек метро, поручней автобусов, сидений унитазов в общественных туалетах и ручек корзин и тележек в супермаркетах. Результаты шокировали исследователей. Выяснилось, что именно в супермаркетах человек сталкивается с самым опасным и густонаселенным миром бактерий и вирусов. Удивительно, что количество экскрементов на них больше, чем на унитазах в общественных туалетах.

Посетив магазин, покупатель рискует столкнуться с различными возбудителями гнойно-воспалительных заболеваний, спорами плесневых грибов, золотистым стафилококком, вирусной инфекцией, кишечной палочкой, и многими другими паразитами.

Врачи считают, что виной сему является лень работников торговых точек, которые не уделяют должного внимания чистоте тележек, сосредотачиваясь на состоянии витрин и стеллажей. Эксперты призывают соблюдать правила личной гигиены и внимательно следить за детьми, которые из любопытства довольно часто "пробуют бактерии на вкус".