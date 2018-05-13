В Новосибирском сквере девушка загорала в одних чулках

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В пятницу, 11 мая, правоохранительные органы задержали девушку, которая решила полежать под солнцем голой. «Курортницу» заметили прохожие.

На Первомайском сквере в Новосибирске очевидцы заметили девушку, которая лежала на тротуаре только в одних чулках. Жители рассказывают, что девушка лежала обнаженной, а рядом с ней ее вещи. Она спокойно разговаривала по телефону с иностранцем и не обращала на прохожих никакого внимания.

Старушка даже тростью ее бить начала, но девушка и этого не заметила. Очевидцы предполагают, что она вела с собеседником какую-то игру.

Спустя некоторое время, обнаженная девушка резко встала, надела пальто и пошла к фонтану. Там она выхватила бутылку воды у прохожих и облила свои волосы.

Нарушительницу порядка задержали сотрудники правоохранительных органов. Полиция передала девушку докторам.