В Москве открылась «Школа пап»

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Учреждение организовали в детской городской поликлинике №61, сообщает «Мир24». Ситуацию прокомментировали медсестра Светлана Косарева и главный врач Анна Свечина.

По словам Светланы Косаревой, в основном папы считают, что до трех лет детьми должны заниматься исключительно мамы и бабушки, а после вступают в воспитание они. Школа показывает, что отцы могут гулять с чадом с нуля. Идею создать «Школу пап» пришла полгода назад. Ранее в детской поликлинике №61 в Москве существовала «Школа родителей», где большая часть учеников состояла из женщин. В итоге было принято решение создать чисто мужскую группу. Отмечается, занятия проводятся раз в месяц в бесплатном режиме.

Анна Свечина рассказывает, что на сегодняшний день папам модно принимать активное участие в жизни деток. В школу ходят отцы самых разных возрастов и все очень стараются.