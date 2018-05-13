Жители Купчино украсили Цимбалинский мост мемами с Медведевым

Сегодня, 09:29

Петербуржцы наедятся, что их влиятельный земляк поможет ускорить решение вопроса ремонта асфальтового покрытия дороги, соединяющей Невский и Фрунзенский районы города.

Жители Купчино в Санкт-Петербурге оригинально подошли к задаче привлечь властей к наболевшей проблеме. Горожан не устраивает состояние Цимбалинского моста между улицами Цимбалина и Белы Куна, который подвергался капитальному ремонту в далеких 1960-х. Недавно его вновь ремонтировали, обещали сделать 4 полосы, но вместо этого очень быстро сменили асфальтовое покрытие, которое довольно скоро пришло в негодность — "старичек гнилой весь", с многочисленными огромными выбоинами и колея.

А поскольку мост соединяет родную улицу премьер-министра Дмитрия Медведева с Невским районом, участники данной небольшой акции решили привлечь внимание чиновника. Они обклеили мост картинками и мемами с фотографиями Дмитрия Медведева, который родился и вырос здесь «Димон, ты с Белы Куна». Таким образом жители Купчино надеяться на личную поддержку Медведева в решении вопроса о ремонте.