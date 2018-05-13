Сегодня в Москве пройдёт митинг в поддержку Telegram и свободного интернета

Сегодня, 09:09

В первый раз на прошедшую акцию вышли больше 12 тысяч человек. Сейчас же заявленное количество людей равняется 5 тысячам, но, как показывает практика, выйти может в два-три раза больше солидарных друг с другом граждан.

Сегодняшняя акция в поддержку Telegram и свободного интернета пройдёт там же, где и проходила предыдущая – на проспекте Сахарова. Указанное шествие, стоит отметить, полностью законно и согласовано с московскими властями.

Сначала партия ПАРНАС, которая выступает организатором, хотела провести шествие на Лубянке. Однако в мэрии Москвы были против, поэтому место проведения акции решили поменять.

Всего в документах заявлено, что в митинге будут участвовать только 5 тысяч человек. Однако практика показывает, что людей, выступающих за свободный интернет и за Telegram, гораздо больше. К примеру, прошедший в конце апреля митинг посетили, по данным московской полиции, в районе 7,5 тысяч граждан. Но по данным независимых экспертов из организации «Белый счётчик», людей было больше 12 тысяч.

Роскомнадзор после суда старается заблокировать Telegram ещё с середины апреля. Однако ведомству этого не удаётся, кроме того, от его действий страдают сторонние крупные сервисы. Сам же мессенджер остаётся доступным на территории России.