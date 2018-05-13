Байкерша из Воронежа покорила сердца российских мотоциклистов

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Кристина Вернер стала звездой тусовки любителей экстремальной езды после публикации её фото в тематических пабликах в социальных сетях. Мужчины сразу же осыпали девушку множеством комплиментов.

Привлекательная байкерша из Воронежа покорила сердца тысяч мотоциклистов со всей России, представ перед объективом фотокамеры в откровенном наряде на мощном байке. Снимок, опубликованный изданием «Блокнот Воронеж», был сделан под Чернавским мостом. На нём фигуристое тело девушки подчёркивает облегающее платье. Ещё больше взбудоражило общественность второе фото Кристины, где она расположилась на мотоцикле в кожаном наряде, обтягивающем соблазнительные формы молодой красавицы. Спустя некоторое время после публикации этих фото в популярных байкерских сообществах, пользователи со всей страны принялись признаваться в симпатии к жительнице Воронежа. В комментариях под фото мужчины то и дело упражнялись в красноречии, оставляя всё более изысканные лестные отзывы о внешности Кристины.

А вот другой байкер из Новгородской области на днях оставил у интернет-сообщества менее приятные впечатления своим поступком. Пьяный мужчина за рулём мотоцикла был задержан сотрудниками полиции, когда вёз 3-летнего ребенка.