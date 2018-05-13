Волгоградец продаёт уникальное фото Пугачёвой

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Как утверждает автор, снимок датируется серединой-концом 1970-х годов. А купил он его в 1980-х годах на "блошином" рынке Москвы.

Коллекционер из Волгограда хочет за эксклюзивный снимок известной певицы Аллы Пугачёвой всего 490 рублей.

"Возможно, это даже репринт, зато очень редкий и красивый. Печать глянцевого плана, фотобумага. Имеются дырки от кнопок в углах и центре фотографии. Всё это запечатлено в рамку. Выглядит вполне достойно. Продаю без рамки. Пересылаю после полной оплаты с учётом услуг доставки. Габариты 24 на 18 сантиметров", - уточняет автор объявления.