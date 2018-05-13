Жители Брянска потешаются от нашествия стрекоз на берегу Десны

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Забавные насекомые привели в восторг горожан, которые массово фотографируют нежданных гостей на камеры смартфонов и публикуют снимки в сеть. Местный сегмент социальных медиа уже заполнен сообщениями о встрече с красочными представителями фауны.

В Брянске уже почти все знают о нашествии стрекоз, оккупировавших берега Десны. Как передаёт региональная пресса, местные жители активно делятся эмоциями от встречи с новыми соседями. По словам очевидцев, насекомые совершенно не боятся человека и охотно садятся людям на руки. Между тем, у многих горожан подобное явление вызвало тревогу. Они опасаются, что стрекозы могут доставить дискомфорт отдыхающим или даже стать переносчиком опасной инфекции. В то же время большинство участников обсуждения в соцсетях высмеивают такие мнения, поскольку считают, что они преувеличены. Жители Брянска в основном приветствуют подобное соседство и считают насекомых очень забавными.

Ранее мы писали, что в Ростове-на-Дону началось нашествие гусениц. Горожане жалуются, что в местном парке Островского их просто немыслимое количество. Многим это доставляет немалый дискомфорт.