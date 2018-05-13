Автомобилистов пугают муляжи детей на дорогах Ростова

Сегодня, 08:04

Муляжи маленьких пешеходов установили по инициативе ГИБДД Ростова-на-Дону. Это станет новым методом борьбы с детским травматизмом в пределах дорог города.

Предположительно, водитель увидит подобный муляж, сосредоточится на дороге и незамедлительно сбавить скорость. Тем не менее, ростовчане напуганы тем, что новый способ наоборот поспособствует к другим последствиям, а именно в сторону увеличения аварийности. Некоторые утверждают, что автолюбители вскоре привыкнут к нововведению и прекратят соблюдать скоростной режим. Горожане обеспокоены тем, что ростовские водители после не будут обращать внимания и на обычных детей-пешеходов.

"Эта идея, конечно, интересная, но не действенная. Автомобилисты привыкнут к муляжам детей и попросту не будут притормаживать, а потом там рядом может оказаться живой человек", - комментируют в интернете.