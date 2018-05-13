Неизвестный яркий объект сфотографировали в небе Воронежа

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Один из воронежцев заметил в небе над городом предмет, похожий на Луну. Происшествие случилось в ночь с 11 на 12 мая.

Житель Воронежа рассказал, что ночью увидел в небе неизвестный объект, который очень ярко светился. Сначала он подумал, что это Луна, однако для земного спутника объект был слишком маленьким.

Воронежец говорит, что предмет пробыл в небе примерно час, а затем исчез. И из него выходили тучи, которые остались незамеченными на фотографии.

Наблюдатель, Михаил Ротский, поспешил выложить фото объекта в сеть и получил массу комментариев. Жители Воронежа пытаются угадать, что же Михаил видел в небе. Одни списывают все на оптический обман, другие предполагают, что это было НЛО.