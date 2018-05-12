Гусеницы атаковали таганрогский парк Горького

Вчера, 19:47

Местные жители серьезно обеспокоены тем, что насекомые расплодились и уничтожили много деревьев. Очевидцы происшествия отмечают, что властям города необходимо срочно начинать борьбу с вредителями, пока все растения не «облысели» окончательно.

Жители Таганрога с соцсетях рассказывают, как гусеницы массово атакуют парк Горького, отчего пострадало не одно дерево. Некоторые граждане считают, что бороться с таким нашествием нужно было своевременно, но сейчас деревья и кустарники спасти еще можно, хоть этот процесс и не легкий.

Появившиеся в Сети снимки выглядят жутко, ведь на них изображены целые полчища гусениц, атакующих деревья. Одна их местных жительниц подчеркнула, что из этих насекомых вырастают бабочки, поэтому трогать их не стоит, но девушке сразу же ответили другие пользователи, которые заявили, что такое перерождение происходит не у всех гусениц.