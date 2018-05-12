На сайте объявлений кот-маг ищет хозяина

Вчера, 18:57

Необычное объявление появилось на портале Avito. Владелец магического кота отдает его абсолютно бесплатно.

Теперь кот, который будто бы является ясновидящим, ищет себе новый дом. Как пишет в объявлении хозяин пушистого зверька, потомок ангорских магов Ефросинья поможет вернуть счастье в дом, излечит от любых недугов и поможет в денежных делах. Судя по тексту, кот даже окажет некое содействие в вечерних беседах одинокому человеку, и в горе, и в радости выскажет свое «Мур».

Креативный автор объявления не остановился на этом, добавив еще несколько слов по поводу передачи в добрые руки кота-волшебника. Так, согласно его признанию, в качестве магических атрибутов нужно применять мясную пищу, молоко и все остальное, что может есть кошка. О следах, которые эти животные могут оставлять за собой, пока еще владелец необычного создания отметил, что «порчу накладывает в лоток».

Он отдает питомца, не требуя за это денег, поэтому не стоит исключать, что вскоре на такого удивительного кота найдется новый хозяин.