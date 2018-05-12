В Барнауле магазин «Пикник» отправили в черный список

Вчера, 18:07

Соответствующий пост появился в «ВКонтакте» в паблике «Черный список Барнаул». Об ужасах работы и антисанитарии рассказала бывшая сотрудница магазина по адресу Ленточный бор, 2а.

Анастасия Кулакова-Гончарова не побоялась написать свою правду о работе магазина «Пикник», где продают в основном маринованное мясо. По словам девушки, тазы с сырым продуктом стоят прямо на полу в помещении, где в день постоянно ходят десятки человек, также там курят. Помимо того, в магазине бегает разная живность, включая грызунов и тараканов.

Девушка рассказала, что выпечка в магазине при ней падала, но после невозмутимо ставилась на продажу. Копчености могут лежать на прилавках до двух недель, пока на них не обнаружат плесень. Часто ломаются холодильники и продукция, которая требует особой температуры хранения, портится и реализуется. Также жительница Барнаула предупреждает тех, кто намеревается устроиться на работу в «Пикник». По ее словам, хозяевами являются армяне, обманывающие своих подчиненных. По увольнению никто не получает свои деньги, так как людям приписывают надуманные недостачи.