Между Россией и Украиной появилась "новая" граница

Вчера, 17:51

В соцсети «ВКонтакте» блогер из Киргизии намекнул, что российскому и украинскому народу политические разногласия не мешают дружить и дальше. Молодой человек считает, что даже установленные «границы» не являются преградой для многих граждан.

На странице блогера появился шуточный снимок, на котором изображены две пары людей пожилого возраста, забор из сетки и проделанное в нем отверстие, где стоит стол. На фотографии пенсионеры мило общаются и пьют коктейли, и снимок был назван автором «украинско-российская граница». Парень отметил, что называет таких людей «молодцы», и никакие враги им не страшны.

Под фотографией появились и комментарии, один из которых гласит: «А ночью заборчик то на 10 см подвинут. Иначе они не были бы украинцами», - такое мнение оставил один из подписчиков. Далее последовал ещё один двоякий комментарий: «Колючка о многом говорит!», -молодой человек имел в виду нависшую над пенсионерами колючую проволоку.