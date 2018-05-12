В Кемерово обнаружена «черная дыра» в торговом центре «Вселенная»

Вчера, 17:52

Речь идет о прогнившем потолке и распространившейся по нему плесени, что подтолкнуло граждан к разговорам о космосе. Местные жители серьезно обеспокоены состоянием здания, ведь такие нарушения могут привести к короткому замыканию и гибели людей.

В Сети появился снимок (позаимствованный из соцсети «ВКонтакте»), на котором изображена «черная дыра» - именно так очевидцы прозвали прогнившую часть потолка. Примечательно, что сам торговый центр называется «Вселенная», что спровоцировало множество тематических шуток. Тем не менее, многие кемеровчане переживают за свою безопасность и жизни, ведь потолок в любой момент может рухнуть.

Посетители «Вселенной» также отметили, что в помещении сильно слышан неприятный запах плесени, а расположенная рядом одежда тоже воняет. Граждане призывают местные власти к проверке торгового центра, ведь у многих возникли подозрения, что система пожаротушения во «Вселенной» может отсутствовать.